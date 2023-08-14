Испания14 августа 2023, 15:32 |
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Названы сроки восстановления новичка Реала Гюлера
Турецкий полузащитник перенес операцию
14 августа 2023, 15:32 |
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Мадридский «Реал» сообщил о том, что 18-летний полузащитник Арда Гюлер прооперирован.
Он, как известно, травмировал мениск во время предсезонного турне «галактикос» по США. Гюлеру была проведена артроскопическая операция на правом колене.
Ожидается, что на восстановление после операции Гюлеру понадобится не менее 6 недель.
Напомним, ранее Sport.ua рассмотрел вопрос плавного омоложения мадридского «Реала».
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