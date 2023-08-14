Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4.  Названы сроки восстановления новичка Реала Гюлера
Испания
14 августа 2023, 15:32 |
308
0

 Названы сроки восстановления новичка Реала Гюлера

Турецкий полузащитник перенес операцию

14 августа 2023, 15:32 |
308
0
 Названы сроки восстановления новичка Реала Гюлера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Мадридский «Реал» сообщил о том, что 18-летний полузащитник Арда Гюлер прооперирован.

Он, как известно, травмировал мениск во время предсезонного турне «галактикос» по США. Гюлеру была проведена артроскопическая операция на правом колене.

Ожидается, что на восстановление после операции Гюлеру понадобится не менее 6 недель.

Напомним, ранее Sport.ua рассмотрел вопрос плавного омоложения мадридского «Реала».

По теме:
Оглашены условия сделки между Реалом и Челси по Кепе
Верес лишился надолго Дахновского
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
Арда Гюлер Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Футбол | 14 августа 2023, 00:20 22
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем

Не простили ему нереализованного момента

Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика
Футбол | 14 августа 2023, 07:25 6
Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика
Потенциал есть, будут ли голы? Сможет ли Филиппов заменить Довбика

«Спортклубовцы», продав лучшего бомбардира в «Жирону», подписали опытного экс-голеадора «Десны»

Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Баскетбол | 13.08.2023, 19:43
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова
Футбол | 14.08.2023, 10:55
Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова
Нужна операция. Стали известны диагноз и сроки восстановления Третьякова
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Футбол | 14.08.2023, 08:30
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
13.08.2023, 02:23
Бокс
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
Он мог стать героем. Какова оценка Мудрика за матч Челси против Ливерпуля?
13.08.2023, 21:55 4
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 4
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
14.08.2023, 11:03 1
Футбол
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
12.08.2023, 18:47 2
Футбол
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
12.08.2023, 17:43 4
Теннис
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
Джошуа нокаутировал Хелениуса, но не удивил. Следующий – Уайлдер?
13.08.2023, 14:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем