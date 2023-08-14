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  4. Костюк / Гарсия – Плишкова / Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2023, 12:42 |
248
0

Костюк / Гарсия – Плишкова / Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире WTA 1000 в Цинциннати

14 августа 2023, 12:42 |
248
0
Костюк / Гарсия – Плишкова / Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Каролин Гарсией сразится против тандема Каролина Плишкова / Донна Векич (Чехия/Хорватия). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке первый сеяный дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).

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Источник Sport.ua
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