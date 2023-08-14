Ангелина Калинина – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде основы украинка сразится против Чжу Линь из Китая (№47 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Наеф – Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной Онс Жабер из Туниса.

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