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  4. Ангелина Калинина – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2023, 12:35 |
422
0

Ангелина Калинина – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати

14 августа 2023, 12:35 |
422
0
Ангелина Калинина – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

14 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде основы украинка сразится против Чжу Линь из Китая (№47 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Наеф – Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной Онс Жабер из Туниса.

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Ангелина Калинина Чжу Линь WTA Цинциннати смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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