Ангелина Калинина – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати
14 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
В первом раунде основы украинка сразится против Чжу Линь из Китая (№47 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Наеф – Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной Онс Жабер из Туниса.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды провели боевой матч с голами, забитыми в самой концовке
Не простили ему нереализованного момента