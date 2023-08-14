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  4. Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2023, 12:25 |
611
1

Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати

14 августа 2023, 12:25 |
611
1
Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде основы украинка сразится против Жасмин Паолини из Италии (№43 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кристины Букши (№84 WTA) или Белинды Бенчич (№14 WTA).

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Жасмин Паолини WTA Цинциннати Марта Костюк смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Клава Eliseeva
Фото робив якийсь збоченець?
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