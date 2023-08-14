Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде основы украинка сразится против Жасмин Паолини из Италии (№43 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кристины Букши (№84 WTA) или Белинды Бенчич (№14 WTA).

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