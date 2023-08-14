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14 августа 2023, 07:40 | Обновлено 14 августа 2023, 07:56
84
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа

Важные события во всех видах спорта

14 августа 2023, 07:40 | Обновлено 14 августа 2023, 07:56
84
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
ФК Шахтер

В понедельник, 14 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Шахтер – Александрия

Favbet 1.38 – 4.90 – 8.30

20:30 Кадис – Алавес

Favbet 2.27 – 3.24 – 3.77

22:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Favbet 1.31 – 6.24

22:30 Атлетико – Гранада

Favbet 1.34 – 5.71 – 10.50

ТЕННИС

21:00 Чжу Линь – Ангелина Калинина

Favbet 1.74 – 2.09

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Источник Sport.ua
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