Другие новости14 августа 2023, 07:40 | Обновлено 14 августа 2023, 07:56
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
Важные события во всех видах спорта
14 августа 2023, 07:40 | Обновлено 14 августа 2023, 07:56
84
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В понедельник, 14 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Шахтер – Александрия
20:30 Кадис – Алавес
22:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
22:30 Атлетико – Гранада
ТЕННИС
21:00 Чжу Линь – Ангелина Калинина
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