СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа

В понедельник, 14 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Шахтер – Александрия

1.38 – 4.90 – 8.30

20:30 Кадис – Алавес

2.27 – 3.24 – 3.77

22:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

1.31 – 6.24

22:30 Атлетико – Гранада

1.34 – 5.71 – 10.50

ТЕННИС

21:00 Чжу Линь – Ангелина Калинина

1.74 – 2.09