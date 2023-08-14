Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил Динамо за переход Леднева

Стало известно, сколько «Днепр-1» заплатил Динамо» за переход хавбека Богдана Леднева.

Сумма компенсации составила 500 тысяч евро, информирует ТаТоТаке. Кроме того, «Динамо» получит 25% от следующего трансфера игрока.

Интересно, что на покупку футболиста также претендовали «Заря» и «Ворскла», при этом луганская команда настаивала на аренде, а это не устроило «Динамо».

25-летний полузащитник Богдан Леднев 9 августа перешел из «Динамо» в «Днепр-1», а на следующий день дебютировал, выйдя на замену в первом матче квалификации Q3 Лиги конференций против «Славии» (0:3).