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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 02:59 | Обновлено 14 августа 2023, 03:26
244
0

Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил Динамо за переход Леднева

Сумма компенсации составила 500 тысяч евро + 25% от следующего трансфера

14 августа 2023, 02:59 | Обновлено 14 августа 2023, 03:26
244
0
Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил Динамо за переход Леднева
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Стало известно, сколько «Днепр-1» заплатил Динамо» за переход хавбека Богдана Леднева.

Сумма компенсации составила 500 тысяч евро, информирует ТаТоТаке. Кроме того, «Динамо» получит 25% от следующего трансфера игрока.

Интересно, что на покупку футболиста также претендовали «Заря» и «Ворскла», при этом луганская команда настаивала на аренде, а это не устроило «Динамо».

25-летний полузащитник Богдан Леднев 9 августа перешел из «Динамо» в «Днепр-1», а на следующий день дебютировал, выйдя на замену в первом матче квалификации Q3 Лиги конференций против «Славии» (0:3).

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Динамо Киев трансферы Богдан Леднев Днепр-1 трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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