Бельгия13 августа 2023, 23:10 | Обновлено 13 августа 2023, 23:25
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Брюгге отгрузил 5 мячей Эйпену, Яремчук вышел на замену
В Бельгии прошел 3-й тур нового сезона 2023/24
13 августа 2023, 23:10 | Обновлено 13 августа 2023, 23:25
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С 11 по 13 августа состоялся 3-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте и помог «Брюгге» обыграть «Эйпен» (5:0).
Голы у «Брюгге» забили: Сков Ольсен, 5 (пен), 61, Цинкернагель, 17, 66, Бьюкенен, 28.
Чемпионат Бельгии 2023/24
3-й тур, 11–13 августа
- 11.08. 21:45. Антверпен – Кортрейк – 6:0
- 12.08. 17:00. РВДМ – Мехелен – 1:0
- 12.08. 19:15. Юніон Сен Жилуаз – Левен – 5:1
- 13.08. 14:30. Сент-Трюйден – Андерлехт – 0:1
- 13.08. 17:00. Серкль Брюгге – Генк – 0:1
- 13.08. 17:00. Эйпен – Брюгге – 0:5
- 13.08. 19:30. Шарлеруа – Стандард – 1:1
- 13.08. 20:15. Вестерло – Гент – 1:3
Турнирная таблица
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