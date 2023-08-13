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Чемпионат Бельгии
Антверпен
11.08.2023 21:45 – FT 6 : 0
Кортрейк
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Бельгия
13 августа 2023, 23:10 | Обновлено 13 августа 2023, 23:25
107
0

Брюгге отгрузил 5 мячей Эйпену, Яремчук вышел на замену

В Бельгии прошел 3-й тур нового сезона 2023/24

13 августа 2023, 23:10 | Обновлено 13 августа 2023, 23:25
107
0
Брюгге отгрузил 5 мячей Эйпену, Яремчук вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

​С 11 по 13 августа состоялся 3-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте и помог «Брюгге» обыграть «Эйпен» (5:0).

Голы у «Брюгге» забили: Сков Ольсен, 5 (пен), 61, Цинкернагель, 17, 66, Бьюкенен, 28.

Чемпионат Бельгии 2023/24

3-й тур, 11–13 августа

  • 11.08. 21:45. Антверпен – Кортрейк – 6:0
  • 12.08. 17:00. РВДМ – Мехелен – 1:0
  • 12.08. 19:15. Юніон Сен Жилуаз – Левен – 5:1
  • 13.08. 14:30. Сент-Трюйден – Андерлехт – 0:1
  • 13.08. 17:00. Серкль Брюгге – Генк – 0:1
  • 13.08. 17:00. Эйпен – Брюгге – 0:5
  • 13.08. 19:30. Шарлеруа – Стандард – 1:1
  • 13.08. 20:15. Вестерло – Гент – 1:3

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Брюгге Стандард Гент Вестерло Шарлеруа Антверпен Мехелен Роман Яремчук Кортрейк Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Эйпен Генк Серкль Брюгге РВДМ Юнион Сент-Жилуаз
Источник Sport.ua
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