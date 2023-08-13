ОФИЦИАЛЬНО. Ундер подписал контракт с Фенербахче

Официальный сайт турецкого «Фенербахче» объявил о подписании трудового соглашения с игроком национальной сборной Турции Дженгизом Ундером. Оно рассчитаоа на четыре года.

В предыдущем сезоне игрок выступал за французский «Марсель». В его активе было 46 матчей, 5 забитых мячей и 6 голевых передач.

Сумма трансфера составила, как сообщает Трансфермаркт, 15 миллионов евро.

«Это действительно счастливое и гордое дело для меня – быть здесь в результате долгих усилий. В наших постоянных разговорах с моим агентом, с нашими менеджерами в клубе, отношение ко мне у всех было очень хорошим. Я сейчас в «Фенербахче», я очень счастлив. Я чувствую себя очень гордым и счастливым. Я не могу дождаться, чтобы поскорее выйти на поле, чтобы тренироваться со своими товарищами по команде», – прокомментировал переход футболист.