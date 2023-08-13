Веселый день в Лиге 1 – 24 гола за 5 матчей

Веселый игровой день случился в Лиге 1 – забито 24 гола за 5 матчей.

«Брест» неожиданно обыграл «Ланс», забив пенальти на последних минутах.

«Клермон» на равных играл с «Монако», но пропустил 2 гола в последние 20 минут матча.

«Гавр» усилиями Грандсира сравнял счет в игре с «Монпелье» на 90-й минуте, а «Тулуза» на 90+1 вырвала победу у «Нанта».

«Ренн» катком прошелся по «Мецу». Особенно поразил Ибрагим Салах, забивший дважды за 14 минут на поле.

Лига 1. 1-й тур, 13 августа.

«Брест» – «Ланс» – 3:2

Голы: Дель Кастильо, 45+2, 87, Лала, 56 – Сотока, 11, Машадо, 22

«Клермон» – «Монако» – 2:4

Голы: Витеска, 7, Шам-Сарачевич, 53 – Вандерсон, 26, Бен Йеддер, 43, 70, Аклиуш, 90+3

«Монпельє» – «Гавр» – 2:2

Голи: Адамс, 58, 60 – Льорис, 5, Грандсир, 90

«Нант» – «Тулуза» – 1:2

Голи: Мохамед, 13 – Абухал, 62, Николаесен, 90+1

«Ренн» – «Мец» – 5:1

Голи: Калимуендо, 20, Гуири, 51, Доку, 67, Салах, 87, 90+4 – Мазиз, 21

В 21:45 пройдет заключительный матч тура: «Страсбург» – «Лион».