Илья КВАСНИЦА: «Гол в ворота Полесья посвятил родителям»

В поединке третьего тура УПЛ «Полесье» – «Рух» правый полузащитник львовян Илья Квасница вышел на замену и забил победный гол на 90 минуте (1:0). Это уже его второй забитый мяч в трех сыгранных матчах.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua 20-летний Илья Квасница рассказал, ожидал ли он от себя такой результативной игры на старте сезона:

– Если откровенно, то нет. Хотя, выступая в прошлом сезоне за молодежный состав «Руха», много забивал, но УПЛ – это совсем другой уровень. Впрочем, это именно тот случай, когда аппетит приходит во время еды. Поэтому надеюсь, что дальше – будет.

– В одних справочниках тебя называют нападающим, в других - игроком средней линии. А как на самом деле?

– Я всегда играл на правом фланге полузащиты, возможно, поклонников статистики вводила в заблуждение моя высокая результативность за молодежку «Руха».

– Кстати, кому ты посвятил свой вчерашний победный гол в матче с «Полесьем»?

– Родителям, они всегда меня поддерживали в желании проявить себя в футболе. Хотя, чтобы почти каждый день ездить на тренировку в спортшколу «Буковины» в Черновцах мне приходилось преодолевать из родных Дорошевцев, что в Заставнивском районе почти сорок километров в одну сторону.

– Видимо, в этом есть и заслуга твоего первого тренера из «Буковины», который научил тебя увлекаться футболом.

– Юрий Крафт – настоящий профессионал, он сыграл заметную роль в моем становлении. Кстати, с того нашего выпуска кроме меня еще несколько подопечных Крафта сейчас на контракте с клубами УПЛ: Руслан Непейпиев – с «Рухом», Илья Скрипник - с «Динамо», Денис Твардовский и Михаил Хромей – с «Шахтером».

– А кто был инициатором твоего перехода в «Рух»?

– Следует уточнить, что я заканчивал Львовский профессиональный колледж спорта, где занимался у известного в прошлом футболиста «Карпат» Олега Родина, а в «Рух» меня пригласил нынешний руководитель Виталий Пономарев, который тогда возглавлял молодежный состав. Мне везет с наставниками.

– Тебе комфортнее играть с первых минут?

– Пока что лучше выходить на замену. Однако когда стану опытнее, когда окрепну физически, то все может кардинально измениться.

– Виталий Пономарев в интервью Sport.ua отмечал, что твои голы в матчах с «Ворсклой» и «Полесьем» – не случайность, что на установке вы анализируете, где ты должен находиться в той или иной игровой ситуации.

– Так и есть. Вот и вчера я оказался в нужном месте и оставалось только завершить дело после нацеленной передачи Юрия Климчука.

– Считаешь, что в Житомире «Рух» наиграл на победу?

– Во втором тайме мы добавили в интенсивности и к этому «Полесье» оказалось не готово. И если вспомнить те опасные моменты, которые были созданы нами под занавес поединка, то «Рух» заслужил на возвращение домой с тремя очками и в роли единоличного лидера.