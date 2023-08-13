Испания13 августа 2023, 13:54 |
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Тренер Жироны: «Добвик находится в процессе адаптации»
Мичел – о дебюте украинского форварда в ЛА Лиге
13 августа 2023, 13:54 |
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Вчера украинский форвард Артем Довбик феерично дебютировал в составе «Жироны», забив в ворота «Реал Сосьедада» в матче Ла Лиги всего через 8 минут после выхода на замену.
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал успешный дебют форварда сборной Украины за новую команду:
«Довбик – игрок, на которого возлагаются большие надежды, при этом не стоит забывать, что он только что приехал и находится в процессе адаптации ко всему. У нас есть два нападающих, которые обеспечивают голы, и команда, которая их ищет на поле».
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