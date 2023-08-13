Тренер Жироны: «Добвик находится в процессе адаптации»

Вчера украинский форвард Артем Довбик феерично дебютировал в составе «Жироны», забив в ворота «Реал Сосьедада» в матче Ла Лиги всего через 8 минут после выхода на замену.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал успешный дебют форварда сборной Украины за новую команду:

«Довбик – игрок, на которого возлагаются большие надежды, при этом не стоит забывать, что он только что приехал и находится в процессе адаптации ко всему. У нас есть два нападающих, которые обеспечивают голы, и команда, которая их ищет на поле».