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Испания
13 августа 2023, 13:54 |
877
0

Тренер Жироны: «Добвик находится в процессе адаптации»

Мичел – о дебюте украинского форварда в ЛА Лиге

13 августа 2023, 13:54 |
877
0
Тренер Жироны: «Добвик находится в процессе адаптации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Вчера украинский форвард Артем Довбик феерично дебютировал в составе «Жироны», забив в ворота «Реал Сосьедада» в матче Ла Лиги всего через 8 минут после выхода на замену.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал успешный дебют форварда сборной Украины за новую команду:

«Довбик – игрок, на которого возлагаются большие надежды, при этом не стоит забывать, что он только что приехал и находится в процессе адаптации ко всему. У нас есть два нападающих, которые обеспечивают голы, и команда, которая их ищет на поле».

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Артем Довбик Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
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