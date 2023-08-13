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  4. Камбек не удался. Цуренко уступила американке в квалификации Цинциннати
WTA
13 августа 2023, 08:42 |
187
0

Камбек не удался. Цуренко уступила американке в квалификации Цинциннати

Леся в трех сетах проиграла Тейлор Таунсенд

13 августа 2023, 08:42 |
187
0
Камбек не удался. Цуренко уступила американке в квалификации Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 44) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде квалификации украинка в трех сетах уступила Тейлор Таунсенд (США, WTA 128) за 2 часа и 6 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. Квалификация

Леся Цуренко (Украина) – Тейлор Таунсенд (США) – 1:6, 6:4, 3:6

Во второй партии украинка уступала с брейком, но смогла вернуться в игру и забрать сет. В третьей партии Леся отдала стартовый гейм на подаче, однако вскоре сравняла счет и даже повела 3:2, но проиграла 4 гейма подряд.

Это была вторая встреча теннисисток. Счет 1:1.

В финал отбора к соревнованиям Тейлор сыграет против Мартины Тревизан.

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WTA Цинциннати Тейлор Таунсенд Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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