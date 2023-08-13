Другие новости13 августа 2023, 08:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа
Важные события во всех видах спорта
13 августа 2023, 08:34 |
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В воскресенье, 13 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Минай – Днепр-1
15:00 Ворскла – Заря
16:00 Тоттенхэм – Брентфорд
17:00 Кривбасс – ЛНЗ Черкассы
18:30 Челси – Ливерпуль
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