СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа

В воскресенье, 13 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Днепр-1

9.70 – 5.80 – 1.29

15:00 Ворскла – Заря

3.00 – 3.45 – 2.33

16:00 Тоттенхэм – Брентфорд

2.79 – 3.77 – 2.56

17:00 Кривбасс – ЛНЗ Черкассы

2.00 – 3.45 – 3.88

18:30 Челси – Ливерпуль

3.00 – 3.73 – 2.42