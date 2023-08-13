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13 августа 2023, 08:34 |
134
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа

Важные события во всех видах спорта

13 августа 2023, 08:34 |
134
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Минай – Днепр-1

Favbet 9.70 – 5.80 – 1.29

15:00 Ворскла – Заря

Favbet 3.00 – 3.45 – 2.33

16:00 Тоттенхэм – Брентфорд

Favbet 2.79 – 3.77 – 2.56

17:00 Кривбасс – ЛНЗ Черкассы

Favbet 2.00 – 3.45 – 3.88

18:30 Челси – Ливерпуль

Favbet 3.00 – 3.73 – 2.42

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Источник Sport.ua
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