Стало известно, когда Ковалец вернется на поле

14 августа в 3 туре чемпионата УПЛ "Александрия" сыграет с "Шахтером".

Как стало известно Sport.ua, в этом центральном матче тура «горожанам» не сможет помочь лидер команды Кирилл Ковалец. Он в этом сезоне не выходил на поле, восстанавливается после травмы и занимается по индивидуальной программе.

По информации нашего источника, в лучшем случае Ковалец вернется в строй в конце августа.