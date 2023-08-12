Украина. Премьер лига12 августа 2023, 22:59 |
145
0
Стало известно, когда Ковалец вернется на поле
Возвращение в строй Ковальца ожидается в конце августа
12 августа 2023, 22:59 |
145
0
14 августа в 3 туре чемпионата УПЛ "Александрия" сыграет с "Шахтером".
Как стало известно Sport.ua, в этом центральном матче тура «горожанам» не сможет помочь лидер команды Кирилл Ковалец. Он в этом сезоне не выходил на поле, восстанавливается после травмы и занимается по индивидуальной программе.
По информации нашего источника, в лучшем случае Ковалец вернется в строй в конце августа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2023, 09:22 6
Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу Лео и компании
Футбол | 12 августа 2023, 19:41 55
Украинцы организовали взятие ворот в матче против «Реала Сосьедад»
Футбол | 12.08.2023, 11:16
Футбол | 12.08.2023, 21:31
Футбол | 12.08.2023, 20:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.08.2023, 23:45 8
10.08.2023, 17:27 29
10.08.2023, 23:14 144
10.08.2023, 18:13 19
11.08.2023, 22:04 15
Теннис
11.08.2023, 17:00 13
10.08.2023, 18:55 5