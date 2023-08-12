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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 22:59 |
145
0

Стало известно, когда Ковалец вернется на поле

Возвращение в строй Ковальца ожидается в конце августа

12 августа 2023, 22:59 |
145
0
Стало известно, когда Ковалец вернется на поле

14 августа в 3 туре чемпионата УПЛ "Александрия" сыграет с "Шахтером".

Как стало известно Sport.ua, в этом центральном матче тура «горожанам» не сможет помочь лидер команды Кирилл Ковалец. Он в этом сезоне не выходил на поле, восстанавливается после травмы и занимается по индивидуальной программе.

По информации нашего источника, в лучшем случае Ковалец вернется в строй в конце августа.

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Кирилл Ковалец
Источник Sport.ua
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