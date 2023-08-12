Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде отбора украинка сразится против Тейлор Таунсенд из США (№128 WTA). Время начала поединка – 21:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Се Шувэй (№685 WTA) или Мартины Тревизан (№64 WTA).

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