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  4. Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 августа 2023, 18:26 |
578
0

Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга отбора на турнире WTA 1000 в Цинциннати

12 августа 2023, 18:26 |
578
0
Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

12 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом раунде отбора украинка сразится против Тейлор Таунсенд из США (№128 WTA). Время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Се Шувэй (№685 WTA) или Мартины Тревизан (№64 WTA).

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Тейлор Таунсенд Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Цинциннати
Источник Sport.ua
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