Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга отбора на турнире WTA 1000 в Цинциннати
12 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№44 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
В первом раунде отбора украинка сразится против Тейлор Таунсенд из США (№128 WTA). Время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Се Шувэй (№685 WTA) или Мартины Тревизан (№64 WTA).
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