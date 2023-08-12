Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати. В основной сетке сыграют три украинки.

Элина Свитолина (№26 WTA) в первом круге сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании.

Ангелина Калинина (№28 WTA) на старте померится силами с Чжу Линь из Китая (№36 WTA).

Марта Костюк (№32 WTA) в первом раунде сразится с теннисисткой из квалификации.

В отборе примет участие Леся Цуренко (№44 WTA). В стартовом раунде украинка встретится с Тейлор Таунсенд из США (№128 WTA).

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