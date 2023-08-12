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WTA
12 августа 2023, 17:43 | Обновлено 12 августа 2023, 17:45
1183
2

Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати

В квалификации сыграет Леся Цуренко

12 августа 2023, 17:43 | Обновлено 12 августа 2023, 17:45
1183
2
Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати. В основной сетке сыграют три украинки.

Элина Свитолина (№26 WTA) в первом круге сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании.

Ангелина Калинина (№28 WTA) на старте померится силами с Чжу Линь из Китая (№36 WTA).

Марта Костюк (№32 WTA) в первом раунде сразится с теннисисткой из квалификации.

В отборе примет участие Леся Цуренко (№44 WTA). В стартовом раунде украинка встретится с Тейлор Таунсенд из США (№128 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Цинциннати Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Fdail
Хм, матч двух головних повернень жіночого туру треба глянути обов'язково,  Кароліна наче знаходиться в не найкращій , але непоганій формі. У разі перемоги, Еля може вийти на свою улюблену Касаткіну, а ось далі Соболенко. У Марти по сітці Бенчич , яку вже треба обіграти , а в наступному одна з гарматниць-подаванш - Рибакіна, Остапенко, Плішкова. З ними Марта грає дуже невдало, але задля прогресу треба навчитися грати проти таких суперниць не тільки в бадмінтон. Геля зараз не в найкращій формі, тому писати про подальших суперниць по сітці , мабуть, не варто. Не вилетіти в першому раунді від китаянки , яка перемогла Лесю в Хуахіні - це вже буде успіхом в Цинциннаті.
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