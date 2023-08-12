Свитолина, Калинина и Костюк узнали первых соперниц на турнире в Цинциннати
В квалификации сыграет Леся Цуренко
Состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати. В основной сетке сыграют три украинки.
Элина Свитолина (№26 WTA) в первом круге сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании.
Ангелина Калинина (№28 WTA) на старте померится силами с Чжу Линь из Китая (№36 WTA).
Марта Костюк (№32 WTA) в первом раунде сразится с теннисисткой из квалификации.
В отборе примет участие Леся Цуренко (№44 WTA). В стартовом раунде украинка встретится с Тейлор Таунсенд из США (№128 WTA).
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