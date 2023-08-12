Англия12 августа 2023, 16:19 | Обновлено 12 августа 2023, 16:57
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Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч 1-го тура АПЛ
Илья сыграет против «Вест Хэма»
12 августа 2023, 16:19 | Обновлено 12 августа 2023, 16:57
406
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12 августа «Борнмут» сыграет матч 1-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут.
В прошлом сезоне украинец сыграл 5 матчей в чемпионате Англии, в стартовом составе появлялся трижды.
Матч «Борнмут» – «Вест Хэм» начнется в 17:00 по Киеву.
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