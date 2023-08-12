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  4. Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч 1-го тура АПЛ
Англия
12 августа 2023, 16:19 | Обновлено 12 августа 2023, 16:57
406
2

Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч 1-го тура АПЛ

Илья сыграет против «Вест Хэма»

12 августа 2023, 16:19 | Обновлено 12 августа 2023, 16:57
406
2
Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч 1-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

12 августа «Борнмут» сыграет матч 1-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут.

В прошлом сезоне украинец сыграл 5 матчей в чемпионате Англии, в стартовом составе появлялся трижды.

Матч «Борнмут» – «Вест Хэм» начнется в 17:00 по Киеву.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига Вест Хэм стартовые составы Борнмут - Вест Хэм чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Romeo Serhi
Забарному удачи! В отличии от Миколенко Илья будет топом
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