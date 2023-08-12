Забарный выйдет в стартовом составе Борнмута на матч 1-го тура АПЛ

12 августа «Борнмут» сыграет матч 1-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут.



В прошлом сезоне украинец сыграл 5 матчей в чемпионате Англии, в стартовом составе появлялся трижды.

Матч «Борнмут» – «Вест Хэм» начнется в 17:00 по Киеву.