Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Польше
12 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.
В финале украинка встретится против Грет Миннен из Бельгии (№113 WTA). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.
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