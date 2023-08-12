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  4. Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 августа 2023, 16:00 |
1036
1

Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Польше

12 августа 2023, 16:00 |
1036
1
Даяна Ястремская – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Даяна Ястремская

12 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В финале украинка встретится против Грет Миннен из Бельгии (№113 WTA). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.

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Источник Sport.ua
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Vova Chol
Перший гейм - поки все чітко .
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