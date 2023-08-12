Англия12 августа 2023, 11:35 |
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ВИДЕО. «Я новый тренер Челси, а Клопп?» Почеттино похвалил Ливерпуль
Маурисио и Юрген провели пресс-конференцию перед матчем АПЛ
12 августа 2023, 11:35 |
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13 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Наставники команд Маурисио Почеттино и Юрген Клопп провели пресс-конференцию перед игрой.
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