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  4. ВИДЕО. «Я новый тренер Челси, а Клопп?» Почеттино похвалил Ливерпуль
Англия
12 августа 2023, 11:35 |
801
0

ВИДЕО. «Я новый тренер Челси, а Клопп?» Почеттино похвалил Ливерпуль

Маурисио и Юрген провели пресс-конференцию перед матчем АПЛ

12 августа 2023, 11:35 |
801
0
ВИДЕО. «Я новый тренер Челси, а Клопп?» Почеттино похвалил Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

13 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Наставники команд Маурисио Почеттино и Юрген Клопп провели пресс-конференцию перед игрой.

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Маурисио Почеттино Юрген Клопп пресс-конференция Челси Ливерпуль Челси - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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