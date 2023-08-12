ВИДЕО. «Я новый тренер Челси, а Клопп?» Почеттино похвалил Ливерпуль

13 августа состоится матч 1-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Наставники команд Маурисио Почеттино и Юрген Клопп провели пресс-конференцию перед игрой.