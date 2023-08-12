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12 августа 2023, 10:47 |
286
0

Главная арена Украины празднует день рождения. НСК Олимпийский – 100 лет

12 августа 1923 года считается днем ввода в эксплуатацию стадиона

12 августа 2023, 10:47 |
286
0
Главная арена Украины празднует день рождения. НСК Олимпийский – 100 лет
НСК Олимпийский

Сегодня, 12 августа 2023 года, главная арена Украины НСК «Олимпийский» празднует 100-летие со дня открытия.

12 августа 1923 года считается днем ввода в эксплуатацию стадиона, который с весны 1996 года носит имя Национальный спортивный комплекс «Олимпийский».

«НСК «Олимпийский» и миллионы болельщиков многих поколений связывают незабываемые воспоминания об исторических событиях и победах, ярких и неповторимых поединках наших команд.

Поздравляем с праздником и желаем скорейшего возвращения любимого футбола на поле НСК «Олимпийский», а лучших в мире болельщиков – на родные трибуны!», – написала пресс-служба УАФ.

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день рождения НСК Олимпийский
Источник Sport.ua
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