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Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 10:30 | Обновлено 12 августа 2023, 10:31
308
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ВАН ЛЕУВЕН: «Будем там, где хотим быть, с командой и нашим стилем игры»

Наставник «Шахтера пообщался с журналистами перед матчем УПЛ против «Александрии»

12 августа 2023, 10:30 | Обновлено 12 августа 2023, 10:31
308
1
ВАН ЛЕУВЕН: «Будем там, где хотим быть, с командой и нашим стилем игры»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Патрик ван Леувен пообщался с журналистами на тренировке команды перед матчем 3-го тура УПЛ против «Александрии»:

– Патрик, о чем вы говорили с командой после матча с «Тоттенгэмом», ведь эта игра расценивалась как проверка сил перед Лигой чемпионов, а получилось тяжелое поражение?

– На игру с «Тоттенхэмом» мы смотрели с двух ракурсов. Во-первых, команда должна получать опыт – у нас много молодых игроков и такие спарринги им помогут. Кроме того, футболисты уже давно не играли за 50 тысяч болельщиков, и это тоже важный опыт. А во-вторых, да, смотрели на этот матч как тренерский штаб, чтобы увидеть, насколько мы готовы к таким соперникам в предстоящей Лиге чемпионов.

– Вопрос о Чигринском, который заменил Бондаря: в какой он сейчас форме и готов ли играть с первых минут?

– Он тренируется с нами каждый день и все делает так, как другие футболисты, поэтому мы рассматриваем его как кандидата на следующую игру.

– «Александрия» еще не пропускала в этом сезоне и одержала две победы. Насколько это серьезный соперник, как готовитесь к игре и был ли тактический разбор?

– Каждый соперник серьезный, но мы хотим побеждать в каждой игре и потому тщательно готовимся. Александрия хорошо начала чемпионат, однако мы тоже стремимся быть успешными в Премьер-лиге.

– Какой соперник в УПЛ для вас самый неудобный?

– Как я и говорил, что игры мы сначала смотрим на себя и хотим победить, а каждого соперника все равно уважаем и готовимся ко всем очень серьезно.

– На чем конкретно фокусируетесь во время подготовки к «Александрии»?

– Я вам не буду рассказывать, как мы готовимся. Хотим выигрывать каждый матч, играть в своем стиле и будем продолжать работать на это.

– На сколько процентов команда сейчас отвечает тому, какой вы хотите ее видеть?

– Футболисты каждый день хорошо работают и понимают, чего мы от них требуем. Есть матчи более успешные, менее удачные, есть игры, где мы чаще подсказываем. Я доволен тем, как ребята работают, и тем, какой успех мы имеем. Будем там, где мы хотим быть, с командой и нашим стилем игры.

– Встречались ли вы с Ринатом Ахметовым? Если да, то о чем говорили?

– Нет, не встречался.

– В команде немало новичков. Это ваша инициатива или работа селекционного отдела? И за вами ли последнее слово в подписании новых игроков?

– Вы правильно сказали: это работа клуба. Они это делали еще с прошлого сезона, до подписания нашего контракта. А меня попросили посмотреть на этих кандидатов и сказать, соглашаюсь или нет. Но, в общем, уже было решено, потому что эти игроки подходят под стиль «Шахтера».

Поединок 3-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Александрия» состоится 14 августа в 17:00 по Киеву.

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Патрик ван Леувен Шахтер Донецк тренировка Александрия Шахтер - Александрия
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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mist76
Якось дивно звучить фраза щодо досягнутих успіхів на дану мить. На місці вболівальників шахти я б піднапрягся) 
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