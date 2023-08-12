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12 августа 2023, 08:40 |
145
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа

Важные события во всех видах спорта

12 августа 2023, 08:40 |
145
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Арсенал – Ноттингем Форест

Favbet 1.18 – 8.90 – 17.50

15:00 Черноморец – Оболонь

Favbet 2.01 – 3.40 – 3.87

17:00 Колос – Верес

Favbet 2.23 – 3.15 – 3.49

17:00 Полесье – Рух

Favbet 2.16 – 3.30 – 3.55

22:30 Атлетик – Реал Мадрид

Favbet 3.57 – 3.59 – 2.19

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Источник Sport.ua
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