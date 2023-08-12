СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа

В субботу, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Арсенал – Ноттингем Форест

1.18 – 8.90 – 17.50

15:00 Черноморец – Оболонь

2.01 – 3.40 – 3.87

17:00 Колос – Верес

2.23 – 3.15 – 3.49

17:00 Полесье – Рух

2.16 – 3.30 – 3.55

22:30 Атлетик – Реал Мадрид

3.57 – 3.59 – 2.19