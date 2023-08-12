Другие новости12 августа 2023, 08:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа
Важные события во всех видах спорта
12 августа 2023, 08:40 |
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В субботу, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Арсенал – Ноттингем Форест
15:00 Черноморец – Оболонь
17:00 Колос – Верес
17:00 Полесье – Рух
22:30 Атлетик – Реал Мадрид
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