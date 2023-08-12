Назначены арбитры на матчи 3-го раунда Кубка Украины
Поединки пройдут 14 и 16 августа
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі третього попереднього етапу розіграшу Кубка України 2023/24.
Кубок України 2023/24. Третій попередній етап
15.08.2023
«Кудрівка» (Кудрівка) – «Маріуполь» (Маріуполь). Чернігів. 13:00
Арбітр – Когут О.О. (Тернопіль), асистенти арбітра – Матяш О.О. (Полтава), Запоріжський А.А. (Харків), четвертий арбітр – Сташук І.І. (Чернігів), спостерігач арбітражу – Котенко Є.Ф. (Суми).
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Епіцентр» (Дунаївці). Івано-Франківськ. 15:00
Арбітр – Цибулько Є.А. (Черкаська обл.), асистенти арбітра – Ковальчук Ю.А. (Львів), Вдовіна О.В. (Львів), четвертий арбітр – Салаш І.І. (Калуш), спостерігач арбітражу – Антимійчук В.А. (Чернівці).
«Звягель» (Звягель) – «ЮКСА» (Київ). Звягель. 15:00.
Арбітр – Лапко С.Р. (Львів), асистенти арбітра – Резнік А.Ю. (Київська обл.), Мошковський В.Ю. (Київська обл.), четвертий арбітр – Бородавка О.Ю. (Житомир), спостерігач арбітражу – Денисюк В.М. (Київська обл.).
«Тростянець» (Тростянець) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні). Тростянець. 15:00.
Арбітр – Кєвліч Є.Ю. (Кропивницький), асистенти арбітра – Удовенко С.Г. (Кропивницький), Пилипенко Я.М. (Кропивницький), четвертий арбітр – Галіцин Р.В. (Суми), спостерігач арбітражу – Даниленко М.В. (Бердянськ).
«Локомотив» (Київ) – «Лівий берег» (Київ). Київ. 16:00.
Арбітр – Кубряк Д.В. (Одеса), асистенти арбітра – Марулін С.Ю. (Херсонська обл.), Чертоляс М.В. (Херсон), четвертий арбітр – Заброда К.В. (Суми), спостерігач арбітражу – Задіран С.М. (Дніпро). Арбітр ВАА – Новохатній В.В. (Черкаси), асистент ВАА – Єрмоленко Р.М. (Чернігів), спостерігач ВАА – Арановський Є.А. (Хмельницький).
«Інгулець» (Петрове) – «Вікторія» (Суми). Петрове. 16:00.
Арбітр – Михайлюк А.В. (Житомир), асистенти арбітра – Бахметьєв А.І. (Харків), Близнюк М.І. (Харків), четвертий арбітр – Ухов А.Ю. (Кривий Ріг), спостерігач арбітражу – Чернишов В.Б. (Кременчук).
«Миколаїв» (Миколаїв, Львівська обл.) – «Агробізнес» (Волочиськ). Львівська обл. 17:00
Арбітр – Липко М.М. (Івано-Франківськ), асистенти арбітра – Соботюк С.С. (Житомир), Марчик О.В. (Житомир), четвертий арбітр – Леськів Я.А. (Львівська обл.), спостерігач арбітражу – Троцюк О.П. (Луцьк).
16.08.2023
«Скала 1911» (Стрий) – «Нива» (Тернопіль). Стрий. 16:00
Арбітр – Запрутняк В.В. (Вінниця), асистенти арбітра – Дубовий О.С. (Луганськ), Морозюк Б.М. (Івано-Франківськ), четвертий арбітр – Файда В.О. (Львів), спостерігач арбітражу – Митровський М.М. (Ужгород).
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