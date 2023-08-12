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  4. Даниил СИКАН: «Александрия изменилась и стала только лучше»
Украина. Премьер лига
12 августа 2023, 05:58 |
298
0

Даниил СИКАН: «Александрия изменилась и стала только лучше»

Форвард «Шахтера» – о своей позиции и тренировочном процессе

12 августа 2023, 05:58 |
298
0
Даниил СИКАН: «Александрия изменилась и стала только лучше»
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан рассказал о своей форме и оценил ближайшего соперника.

– Позади уже несколько матчей. Как чувствуете, приближаетесь ли к пику формы?
– Да, уже понемногу выходим на пиковую форму и до следующего матча будем в оптимальном состоянии.

– Что можешь сказать об «Александрии»? Насколько изменилась команда по сравнению с предыдущим сезоном?
– Это очень сильная команда с хорошим тренером. Изменилась – но не в худшую сторону, а стала только лучше. С «Александрией» всегда тяжело играть, но мы надеемся показать хорошую игру и завоевать три очка.

- Ощущаются ли изменения в игре команды, учитывая, что добавились новички?
– Конечно все иначе: новый тренер, новые футболисты. Прибавляем каждый матч и стараемся показывать хорошую игру.

– Как чувствуешь себя на новой позиции и не тянет ли больше играть вперед?
– Всегда хочется играть на своей позиции, но тренер ставит меня полузащитником – слева или в центре, и я не могу сказать, что не буду действовать там, потому что моя работа – играть в футбол и помогать команде. А на какой позиции это не имеет значения.

- На связи ли ты с Бондарем и Судаковым, как они себя чувствуют?
– На связи. Судаков уже скоро будет понемногу тренироваться, Бондарь, к сожалению, пока нет. Но мы очень сильно их ждем и желаем скорейшего выздоровления.

– Из-за их отсутствия как скорректированы тренировочный процесс и игра?
– Тренировочный процесс не корректировали. Этих игроков нам не хватит некоторое время, но есть замены: есть центральный защитник, который приехал из Израиля, очень сильный игрок, хороший человек. Уверен, что он нам очень поможет прибавить в игре.

Матч «Шахтер» – «Александрия» состоится в понедельник 14 мая.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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