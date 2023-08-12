Второй за неделю. Кочергин отметился голом в чемпионате Польши
Гол украинца не помог «Ракуву» избежать поражения
В поединке 4 тура чемпионата Польши «Пяст» на своем поле обыграл «Ракув» со счетом 2:1.
Единственный гол в составе гостей забил украинский полузащитник Владислав Кочергин. Украинец появился на поле после выхода на замену в середине второго тайма, а на 81-й минуте сравнял счет. Впрочем, удержать ничью «Ракув» не сумел.
Всего Кочергин провел за «Ракув» 57 матчей, забив 15 голов и сделав 4 результативные передачи.
На этой неделе украинец отметился результативным ударом в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Ариса» (встреча завершилась победой «Ракува» со счетом 2:1).
В турнирной таблице чемпионата Польши «Ракув» занимает восьмое место.
GOOOOOOOOOOL! 🔥— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) August 11, 2023
Kochergin strzela, Raków wyrównuje!
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81' ⏱️ #PIARCZ 1:1 pic.twitter.com/A5XGc8Y3PX
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