Второй за неделю. Кочергин отметился голом в чемпионате Польши

В поединке 4 тура чемпионата Польши «Пяст» на своем поле обыграл «Ракув» со счетом 2:1.

Единственный гол в составе гостей забил украинский полузащитник Владислав Кочергин. Украинец появился на поле после выхода на замену в середине второго тайма, а на 81-й минуте сравнял счет. Впрочем, удержать ничью «Ракув» не сумел.

Всего Кочергин провел за «Ракув» 57 матчей, забив 15 голов и сделав 4 результативные передачи.

На этой неделе украинец отметился результативным ударом в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Ариса» (встреча завершилась победой «Ракува» со счетом 2:1).

В турнирной таблице чемпионата Польши «Ракув» занимает восьмое место.