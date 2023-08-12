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  4. Второй за неделю. Кочергин отметился голом в чемпионате Польши
Польша
12 августа 2023, 05:38 |
123
0

Второй за неделю. Кочергин отметился голом в чемпионате Польши

Гол украинца не помог «Ракуву» избежать поражения

12 августа 2023, 05:38 |
123
0
Второй за неделю. Кочергин отметился голом в чемпионате Польши
ФК Ракув. Владислав Кочергин

В поединке 4 тура чемпионата Польши «Пяст» на своем поле обыграл «Ракув» со счетом 2:1.

Единственный гол в составе гостей забил украинский полузащитник Владислав Кочергин. Украинец появился на поле после выхода на замену в середине второго тайма, а на 81-й минуте сравнял счет. Впрочем, удержать ничью «Ракув» не сумел.

Всего Кочергин провел за «Ракув» 57 матчей, забив 15 голов и сделав 4 результативные передачи.

На этой неделе украинец отметился результативным ударом в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Ариса» (встреча завершилась победой «Ракува» со счетом 2:1).

В турнирной таблице чемпионата Польши «Ракув» занимает восьмое место.

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ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув
Владислав Кочергин Ракув чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
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