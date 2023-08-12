ОФИЦИАЛЬНО. Реймс подписал контракт с датским вингером

Французский «Реймс» объявил о подписании контракта с датчанином Мохамедом Дарами. 21-летний вингер перешел из амстердамского «Аякса» и подписал соглашение с «Реймсом» сроком на 5 лет. Сообщается, что французский клуб заплатил за футболиста 12 млн евро и еще может заплатить 5,5 млн бонусов.

Дарами является воспитанником «Копенгагена», а в 2021 году он перешел в «Аякс». Прошлым летом вингер вернулся в Копенгаген» на правах аренды.

В прошлом сезоне, по данным Opta, Мохамед был игроком, создавшим наибольшее количество голевых моментов (48) в датском чемпионате, с самым высоким показателем ожидаемых передач (6,2) и наибольшим количеством касаний мяча в зоне соперника (192). При этом Дарами забил 9 голов и отдал 7 результативных передач во всех соревнованиях.