Шахтеру интересен вингер сборной Мали Лассине Синайоко
Правда, выиграть трансферную конкуренцию за африканца «горнякам» будет непросто
Донецкий «Шахтер» входит в число претендентов на подписание 23-летнего правого вингера французского «Осера» и сборной Мали Лассине Синайоко.
Африканец, имеющий на своем счету 5 матчей за национальную команду, является воспитанником академии «Осера», который по итогам минувшего сезона вылетел из Лиги 1.
Помимо «горняков» виды на Синайоко имеют ряд клубов французских Лиги 1 и Лиги 2, а также «Гамбург», «Рапид» Вена, «Ауд-Хеверле Левен» и «Кортрейк».
Синайоко имеет контракт с «Осером» до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
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