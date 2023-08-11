Шахтеру интересен вингер сборной Мали Лассине Синайоко

Донецкий «Шахтер» входит в число претендентов на подписание 23-летнего правого вингера французского «Осера» и сборной Мали Лассине Синайоко.

Африканец, имеющий на своем счету 5 матчей за национальную команду, является воспитанником академии «Осера», который по итогам минувшего сезона вылетел из Лиги 1.

Помимо «горняков» виды на Синайоко имеют ряд клубов французских Лиги 1 и Лиги 2, а также «Гамбург», «Рапид» Вена, «Ауд-Хеверле Левен» и «Кортрейк».

Синайоко имеет контракт с «Осером» до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.