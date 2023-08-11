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  4. Шахтеру интересен вингер сборной Мали Лассине Синайоко
Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 18:58 |
1660
5

Шахтеру интересен вингер сборной Мали Лассине Синайоко

Правда, выиграть трансферную конкуренцию за африканца «горнякам» будет непросто

11 августа 2023, 18:58 |
1660
5
Шахтеру интересен вингер сборной Мали Лассине Синайоко
instagram.com/sinayoko_25. Лассине Синайоко

Донецкий «Шахтер» входит в число претендентов на подписание 23-летнего правого вингера французского «Осера» и сборной Мали Лассине Синайоко.

Африканец, имеющий на своем счету 5 матчей за национальную команду, является воспитанником академии «Осера», который по итогам минувшего сезона вылетел из Лиги 1.

Помимо «горняков» виды на Синайоко имеют ряд клубов французских Лиги 1 и Лиги 2, а также «Гамбург», «Рапид» Вена, «Ауд-Хеверле Левен» и «Кортрейк».

Синайоко имеет контракт с «Осером» до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

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Шахтер Донецк Лассине Синайоко Осер Ауд-Хеверле Левен Кортрейк Рапид Вена Гамбург трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Footmercato
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Комментарии 5
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avk2307
Поїде він в Бельгію або залишиться у Лізі
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0
Злий Глобинець
А Зубкова куди?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Кепа Ларисабродяга
да... нормальный тип... когда надо сам решает, когда надо отдает...
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0
Gargantua
они три состава хотят купить?
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-1
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