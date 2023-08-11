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Англия
11 августа 2023, 18:58 | Обновлено 11 августа 2023, 19:05
672
0

Артета сообщил о возвращении Зинченко в строй

Украинский защитник завершил процесс восстановления

11 августа 2023, 18:58 | Обновлено 11 августа 2023, 19:05
672
0
Артета сообщил о возвращении Зинченко в строй
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 1-го тура чемпионата Англии-2023/2024 с «Ноттингем Форест» сообщил, что после травм восстановились Александр Зинченко и Жоржиньо.

– Вы снова можете рассчитывать на Зинченко и Жоржиньо?

– Да, я думаю, что все будут готовы. До сих пор травмированы Габриэл Жезус и Мохамед Эль-Ненни, но со всеми остальными все должно быть хорошо. Жезус? Еще немного рано, после операции прошло менее двух недель. Честно говоря, у него все очень хорошо. Надеюсь, на следующей неделе он сможет начать заниматься определенной деятельностью, но мы будем осторожны и убедимся, что его возвращение будет правильным, – рассказал Артета.

Матч «Арсенал» – «Ноттингем Форест» состоится в субботу, 12 августа, начало – в 14:30 по киевскому времени.

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Александр Зинченко Микель Артета Арсенал Лондон
Источник Twitter
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