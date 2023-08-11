Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) на турнире WTA 125 в польских Козерках одержала победу в полуфинале над Зейнеп Сонмез из Турции (№193 WTA).

23-летняя уроженка Одессы добилась победы в двух сетах за 1 час 48 минут игрового времени.

WTA Козерки. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 7:6 (7:2), 6:4

Это была первая в истории встреча теннисисток.

В финале Даяне Ястремской будет противостоять либо Майя Хвалинска (№532 WTA), либо Грет Миннен (№113 WTA).