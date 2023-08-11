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  4. Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
WTA
11 августа 2023, 18:12 | Обновлено 11 августа 2023, 18:16
3215
8

Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше

Украинка поборется за трофей

11 августа 2023, 18:12 | Обновлено 11 августа 2023, 18:16
3215
8
Ястремская вышла в финал турнира WTA в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) на турнире WTA 125 в польских Козерках одержала победу в полуфинале над Зейнеп Сонмез из Турции (№193 WTA).

23-летняя уроженка Одессы добилась победы в двух сетах за 1 час 48 минут игрового времени.

WTA Козерки. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 7:6 (7:2), 6:4

Это была первая в истории встреча теннисисток.

В финале Даяне Ястремской будет противостоять либо Майя Хвалинска (№532 WTA), либо Грет Миннен (№113 WTA).

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WTA Козерки Даяна Ястремская Зейнеп Сонмез
Источник Sport.ua
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naverland
Молодец, что ещё сказать
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+7
Андрей Залищук
Да ти шо, молодчинка!!!
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+7
Александр Ад
Даяночка молодець впоралася з нервами і є перший фінал в цьому році!Хай щастить у фіналі!!!
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+6
Sashamar
Як на мене, проти Мінен шансів небагато, але помолитися за Даяніну завтрашню перемогу варто.
Тут ще Соболєва вийшла в півфінал у Лейпцігу. Програвши перший сет, зробила свої звичні 6:0, 6:1 проти вищої за рейтингом суперниці. Завтра чекає на молодшу Фругвіртову, подивимось.
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+3
roman75zpr
Давай, Даяна! Топ-100 тебя заждалась
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+2
Vova Chol
Історична перемога для всього українського тенісу . Даяна , вся надія тільки на тебе ! 
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0
Владимир Коновалец
Было-бы грех не обыгрывать теннисисток на сотни рейтингов ниже себя... И, похоже, что тренеры и врачи наконец-то нашли препараты, которые помогут ей быть сильнее всех остальных. Теперь главное - не попасться на допинге, второй раз - это уже по-жизненное отстранение.
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-7
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