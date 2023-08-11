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Украина. Премьер лига
11 августа 2023, 13:19 | Обновлено 11 августа 2023, 13:20
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0

Известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ

Матч «Шахтер» – «Александрия» рассудит Денис Шурман

11 августа 2023, 13:19 | Обновлено 11 августа 2023, 13:20
205
0
Известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ
УАФ. Денис Шурман

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 3-го тура УПЛ.

3 тур

12.08.2023

15.00 «Черноморец» – «Оболонь». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков).
17.00. «Полесье» – «Рух». Житомир. Центральный стадион. Арбитр – Максим Козыряцкий М.С. (Запорожье). Арбитр VAR – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
17.00. «Колос» – «Верес». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).

13.08.2023

13.00 «Минай» – «Днепр-1». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).
15.00 «Ворскла» – «Заря». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
17.00. «Кривбасс» – «ЛНЗ». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Александр Каленов (Ивано-Франковск).

14.08.2023

17.00. «Шахтер» – «Александрия». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр – Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр VAR – Алексей Деревинский (Хмельницкий).

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чемпионат Украины по футболу судейские назначения Украинская Премьер-лига Денис Шурман
Источник Украинская ассоциация футбола
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