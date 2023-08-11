Известны судейские назначения на матчи 3-го тура УПЛ
Матч «Шахтер» – «Александрия» рассудит Денис Шурман
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 3-го тура УПЛ.
3 тур
12.08.2023
15.00 «Черноморец» – «Оболонь». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков).
17.00. «Полесье» – «Рух». Житомир. Центральный стадион. Арбитр – Максим Козыряцкий М.С. (Запорожье). Арбитр VAR – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
17.00. «Колос» – «Верес». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава).
13.08.2023
13.00 «Минай» – «Днепр-1». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).
15.00 «Ворскла» – «Заря». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
17.00. «Кривбасс» – «ЛНЗ». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Александр Каленов (Ивано-Франковск).
14.08.2023
17.00. «Шахтер» – «Александрия». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр – Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр VAR – Алексей Деревинский (Хмельницкий).
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