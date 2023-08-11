Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Польше
11 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.
В матче 1/2 финала украинка встретится против Зейнеп Сонмез из Турции (№193 WTA). Встреча состоится вторым запуском, ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Майи Хвалинской (№532 WTA) или Грет Миннен (№113 WTA).
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