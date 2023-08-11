Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 августа 2023, 16:00 |
1183
0

Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Польше

11 августа 2023, 16:00 |
1183
0
Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Даяна Ястремская

11 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В матче 1/2 финала украинка встретится против Зейнеп Сонмез из Турции (№193 WTA). Встреча состоится вторым запуском, ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Майи Хвалинской (№532 WTA) или Грет Миннен (№113 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

https://live.harleyquinnwidget.live/player/2d7816d5?streamId=00014c77&eventId=277b573d" rel="nofollow noopener" target="_blank">📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ястремская не смогла выйти в парный финал турнира в Польше
Ястремская / Райна – Бейнс / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ястремская пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Польше
Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Козерки Зейнеп Сонмез
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
Футбол | 11 августа 2023, 09:20 31
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику
И медные трубы. Чем чреват переход голкипера Шахтера в Бенфику

Валерий Василенко – о непростом выборе Анатолия Трубина

Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Футбол | 11 августа 2023, 11:40 40
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть
Таблица коэффициентов. Спуск вниз: рейтинг, в который не хочется смотреть

Конкуренты не дремали, и Норвегия обошла Украину на вираже

Жирона интересуется Пихаленком
Футбол | 11.08.2023, 14:47
Жирона интересуется Пихаленком
Жирона интересуется Пихаленком
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Футбол | 10.08.2023, 23:14
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Теннис | 11.08.2023, 07:55
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Дальше Костюк? Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
09.08.2023, 22:20 4
Футбол
Комиссия по азартным играм аннулировала 3 лицензии. Что с Parimatch?
Комиссия по азартным играм аннулировала 3 лицензии. Что с Parimatch?
09.08.2023, 08:59 2
Мир азарта
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
10.08.2023, 17:27 28
Футбол
Каким будет Прометей в новом сезоне?
Каким будет Прометей в новом сезоне?
09.08.2023, 11:15 1
Баскетбол
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
10.08.2023, 16:12 6
Теннис
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
10.08.2023, 11:05 21
Футбол
Витя, пора домой
Витя, пора домой
09.08.2023, 22:20 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем