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  4. ВИДЕО. Камбек через два тай-брейка. Алькарас был близок к провалу в Торонто
ATP
11 августа 2023, 09:44 |
835
0

ВИДЕО. Камбек через два тай-брейка. Алькарас был близок к провалу в Торонто

Карлос в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача в 1/8 финала Мастерса в Канаде

11 августа 2023, 09:44 |
835
0
ВИДЕО. Камбек через два тай-брейка. Алькарас был близок к провалу в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в четвертьфинал хардового турнира серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

В третьем раунде Мастерса испанец в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача (Польша, ATP 17) за 2 часа и 41 минуту.

АТР 1000 Торонто. Хард. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Хуберт Хуркач (Польша) [15] – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Карлос проиграл первый сет, а также отдал стартовый гейм на своей подаче во второй партии, но смог вернуться в игру. В третьем сете испанец выигрывал 5:2 с двумя брейками, имел 2 матчбола в 8-м гейме, но упустил преимущество и закрыл Хуркача только на тай-брейке.

Это была вторая встреча теннисистов. Алькарас выиграл оба поединка.

В четвертьфинале турнира в Торонто Карлос сыграет против Томми Пола из США.

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Карлос Алькарас (теннисист) Хуберт Хуркач ATP Торонто
Источник Sport.ua
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