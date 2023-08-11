ВИДЕО. Камбек через два тай-брейка. Алькарас был близок к провалу в Торонто

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в четвертьфинал хардового турнира серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

В третьем раунде Мастерса испанец в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача (Польша, ATP 17) за 2 часа и 41 минуту.

АТР 1000 Торонто. Хард. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Хуберт Хуркач (Польша) [15] – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Карлос проиграл первый сет, а также отдал стартовый гейм на своей подаче во второй партии, но смог вернуться в игру. В третьем сете испанец выигрывал 5:2 с двумя брейками, имел 2 матчбола в 8-м гейме, но упустил преимущество и закрыл Хуркача только на тай-брейке.

Это была вторая встреча теннисистов. Алькарас выиграл оба поединка.

В четвертьфинале турнира в Торонто Карлос сыграет против Томми Пола из США.