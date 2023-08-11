Другие новости11 августа 2023, 07:40 | Обновлено 11 августа 2023, 07:41
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа
Важные события во всех видах спорта
11 августа 2023, 07:40 | Обновлено 11 августа 2023, 07:41
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В пятницу, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Прикарпатье – Карпаты Львов
17:00 Левый берег – Чернигов
22:00 Бернли – Манчестер Сити
23:00 Севилья – Валенсия
ТЕННИС
15:30 Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез
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