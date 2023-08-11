СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа

В пятницу, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Прикарпатье – Карпаты Львов

4.96 – 3.75 – 1.59

17:00 Левый берег – Чернигов

1.45 – 4.10 – 5.93

22:00 Бернли – Манчестер Сити

9.65 – 5.80 – 1.35

23:00 Севилья – Валенсия

1.97 – 3.54

ТЕННИС

15:30 Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез

1.26 – 3.72