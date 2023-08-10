Лига конференций10 августа 2023, 22:55 | Обновлено 10 августа 2023, 23:10
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ВИДЕО. Луис Пальма забил в ворота Динамо. Игрок Ариса реализовал пенальти
На 69-й минуте хозяева поля вышли вперед в матче Лиги конференций
10 августа 2023, 22:55 | Обновлено 10 августа 2023, 23:10
673
0
10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами «Арис» Салоники (Греция) и «Динамо» Киев (Украина).
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Команды играют на стадионе Клеантис Вікелидис в Салониках. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.
На 69-й минуте Луис Пальма забил в ворота Динамо. Футболист Ариса реализовал пенальти (1:0).
ГОЛ! 1:0. Луис Пальма, 69 мин (пен)
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