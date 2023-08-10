Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Луис Пальма забил в ворота Динамо. Игрок Ариса реализовал пенальти
Лига конференций
10 августа 2023, 22:55 | Обновлено 10 августа 2023, 23:10
673
0

ВИДЕО. Луис Пальма забил в ворота Динамо. Игрок Ариса реализовал пенальти

На 69-й минуте хозяева поля вышли вперед в матче Лиги конференций

10 августа 2023, 22:55 | Обновлено 10 августа 2023, 23:10
673
0
ВИДЕО. Луис Пальма забил в ворота Динамо. Игрок Ариса реализовал пенальти
FH

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами «Арис» Салоники (Греция) и «Динамо» Киев (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Клеантис Вікелидис в Салониках. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

На 69-й минуте Луис Пальма забил в ворота Динамо. Футболист Ариса реализовал пенальти (1:0).

ГОЛ! 1:0. Луис Пальма, 69 мин (пен)

По теме:
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
Лига конференций. Безус принес Омонии победу над Мидтьюланном
Вышел и забил. Роман Яремчук отличился за Брюгге в Лиге конференций
Динамо Киев Арис Салоники пенальти видео голов и обзор Лига конференций Луис Пальма Арис - Динамо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Другие виды | 10 августа 2023, 18:13 17
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»

Украинская фехтовальщица – о скандальном эпизоде на ЧМ

Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой
Футбол | 10 августа 2023, 12:20 3
Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой
Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой

Впрочем, настоящим гением Нери Кастильо был только для «Олимпиакоса»…

ПОНОМАРЕВ: «Когда увидел календарь Руха, подумал о злой шутке»
Футбол | 09.08.2023, 23:59
ПОНОМАРЕВ: «Когда увидел календарь Руха, подумал о злой шутке»
ПОНОМАРЕВ: «Когда увидел календарь Руха, подумал о злой шутке»
КУЧЕР: «Кредит доверия ко мне? Это нужно спрашивать руководство клуба»
Футбол | 10.08.2023, 22:55
КУЧЕР: «Кредит доверия ко мне? Это нужно спрашивать руководство клуба»
КУЧЕР: «Кредит доверия ко мне? Это нужно спрашивать руководство клуба»
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
Другие виды | 10.08.2023, 06:57
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
Гюндоган может покинуть Барселону в конце недели
09.08.2023, 17:33 5
Футбол
Вылет теннисисток, будущее Скрипника и Коваленко, десятка Мудрика
Вылет теннисисток, будущее Скрипника и Коваленко, десятка Мудрика
09.08.2023, 06:00
Другие виды
УСИК: «Во время подготовки были спарринги по 15 раундов по четыре минуты»
УСИК: «Во время подготовки были спарринги по 15 раундов по четыре минуты»
09.08.2023, 14:16 1
Бокс
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
10.08.2023, 15:18 45
Футбол
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
Монфис назвал условие, при котором сыграет со Свитолиной в миксте
10.08.2023, 17:36 1
Теннис
Каким будет Прометей в новом сезоне?
Каким будет Прометей в новом сезоне?
09.08.2023, 11:15 1
Баскетбол
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
09.08.2023, 19:45 6
Футбол
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
10.08.2023, 06:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем