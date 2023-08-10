Сказка закончилась? Дила дома проиграла АПОЭЛу в Лиге конференций
Команда Андрея Демченко близка к вылету из Лиги конференций
Грузинская «Дила» (Гори), которую возглавляет украинец Андрей Демченко, потерпела домашнее поражение 0:2 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Все 90 минут в составе «Дилы» провел на поле украинский голкипер Евгений Кучеренко. Еще один украинец, 28-летний форвард Николай Ковталюк, вышел в основе «Дилы» на матч и был заменен на 66-й минуте на Серго Кухианидзе.
Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд
«Дила» (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:2
Голы: Креспо 45+1, Эфрем 64
Удаление: Эту 87 (Дила)
В первых двух раундах квалификации Лиги конференций «Дила» неожиданно сумела пройти «Дунайску Стреду» (Словакия) и полтавскую «Ворсклу».
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