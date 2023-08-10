Сказка закончилась? Дила дома проиграла АПОЭЛу в Лиге конференций

Грузинская «Дила» (Гори), которую возглавляет украинец Андрей Демченко, потерпела домашнее поражение 0:2 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Все 90 минут в составе «Дилы» провел на поле украинский голкипер Евгений Кучеренко. Еще один украинец, 28-летний форвард Николай Ковталюк, вышел в основе «Дилы» на матч и был заменен на 66-й минуте на Серго Кухианидзе.

Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд

«Дила» (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:2

Голы: Креспо 45+1, Эфрем 64

Удаление: Эту 87 (Дила)

В первых двух раундах квалификации Лиги конференций «Дила» неожиданно сумела пройти «Дунайску Стреду» (Словакия) и полтавскую «Ворсклу».