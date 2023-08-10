Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сказка закончилась? Дила дома проиграла АПОЭЛу в Лиге конференций
Лига конференций
Дила
10.08.2023 20:00 – FT 0 : 2
АПОЭЛ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 августа 2023, 22:23 | Обновлено 10 августа 2023, 22:24
506
3

Сказка закончилась? Дила дома проиграла АПОЭЛу в Лиге конференций

Команда Андрея Демченко близка к вылету из Лиги конференций

10 августа 2023, 22:23 | Обновлено 10 августа 2023, 22:24
506
3
Сказка закончилась? Дила дома проиграла АПОЭЛу в Лиге конференций
ФК Дила

Грузинская «Дила» (Гори), которую возглавляет украинец Андрей Демченко, потерпела домашнее поражение 0:2 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Все 90 минут в составе «Дилы» провел на поле украинский голкипер Евгений Кучеренко. Еще один украинец, 28-летний форвард Николай Ковталюк, вышел в основе «Дилы» на матч и был заменен на 66-й минуте на Серго Кухианидзе.

Лига конференций. Квалификация. 3-й раунд

«Дила» (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:2
Голы: Креспо 45+1, Эфрем 64
Удаление: Эту 87 (Дила)

В первых двух раундах квалификации Лиги конференций «Дила» неожиданно сумела пройти «Дунайску Стреду» (Словакия) и полтавскую «Ворсклу».

По теме:
В ожидании Динамо. Бешикташ уверенно разобрался с Нефтчи
Арис – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Дила Гори АПОЭЛ Лига конференций Андрей Демченко Николай Ковталюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Футбол | 10 августа 2023, 17:27 23
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале
Известны шесть кандидатов на замену Куртуа в Реале

Мадридцам нужно очень быстро решить эту проблему

Третьяков получил травму, Леднев дебютировал за Днепр-1
Футбол | 10 августа 2023, 20:43 0
Третьяков получил травму, Леднев дебютировал за Днепр-1
Третьяков получил травму, Леднев дебютировал за Днепр-1

Кучеру пришлось делать вынужденную замену на 12-й минуте

Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Другие виды | 10.08.2023, 18:13
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Витя, пора домой
Футбол | 09.08.2023, 22:20
Витя, пора домой
Витя, пора домой
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Футбол | 10.08.2023, 15:18
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
an52
Можна лише уявити, щоб АПОЕЛ зробив з Ворсклою
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
10.08.2023, 08:17 2
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
09.08.2023, 20:35 30
Футбол
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
09.08.2023, 00:47 35
Теннис
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
09.08.2023, 22:20 5
Футбол
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
08.08.2023, 21:16 19
Футбол
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
08.08.2023, 19:24 42
Теннис
СТИВЕНСОН – Ломаченко: «Ты такой же трус, как и все»
СТИВЕНСОН – Ломаченко: «Ты такой же трус, как и все»
09.08.2023, 03:33 12
Бокс
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
10.08.2023, 11:05 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем