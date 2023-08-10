Лига Европы10 августа 2023, 21:40 | Обновлено 10 августа 2023, 22:01
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Игрок Славии был удален во втором тайме в поединке с Днепром-1
В матче Лиги Европы с участием украинской команды хозяева остались вдесятером
10 августа 2023, 21:40 | Обновлено 10 августа 2023, 22:01
456
0
10 августа пражская "Славия" (Чехия) и "Днепр-1" (Украина) проводят первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Команды играют на стадионе "Фортуна Арена" в Праге.
На 58 минуте игрок Славии был удален с поля. Иго Огбу ударил в подкате Алексея Гуцуляка по голове и получил красную карточку.
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