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Лига Европы
10 августа 2023, 21:40 | Обновлено 10 августа 2023, 22:01
456
0

Игрок Славии был удален во втором тайме в поединке с Днепром-1

В матче Лиги Европы с участием украинской команды хозяева остались вдесятером

10 августа 2023, 21:40 | Обновлено 10 августа 2023, 22:01
456
0
Игрок Славии был удален во втором тайме в поединке с Днепром-1
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

10 августа пражская "Славия" (Чехия) и "Днепр-1" (Украина) проводят первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Команды играют на стадионе "Фортуна Арена" в Праге.

На 58 минуте игрок Славии был удален с поля. Иго Огбу ударил в подкате Алексея Гуцуляка по голове и получил красную карточку.

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Иго Огбу Алексей Гуцуляк Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1 удаление с поля Лига Европы
Источник Sport.ua
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