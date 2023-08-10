Игрок Славии был удален во втором тайме в поединке с Днепром-1

10 августа пражская "Славия" (Чехия) и "Днепр-1" (Украина) проводят первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Команды играют на стадионе "Фортуна Арена" в Праге.

На 58 минуте игрок Славии был удален с поля. Иго Огбу ударил в подкате Алексея Гуцуляка по голове и получил красную карточку.