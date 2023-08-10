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Лига конференций
10 августа 2023, 21:43 | Обновлено 10 августа 2023, 21:53
1347
1

ВИДЕО. Это фиаско. Славия вдесятером забила 3-й гол в ворота Днепра-1

На 81-й минуте у хозяев поля отличился Конрад Валлем

10 августа 2023, 21:43 | Обновлено 10 августа 2023, 21:53
1347
1
ВИДЕО. Это фиаско. Славия вдесятером забила 3-й гол в ворота Днепра-1
FH

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

На 81-й минуте «Днепр-1» пропустил третий гол, у хозяев поля отличился Конрад Валлем.

ГОЛ! 3:0. Конрад Валлем, 81 мин.

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 видео голов и обзор Славия - Днепр-1 Конрад Валлем
Источник Sport.ua
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