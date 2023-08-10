Лига конференций10 августа 2023, 21:43 | Обновлено 10 августа 2023, 21:53
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ВИДЕО. Это фиаско. Славия вдесятером забила 3-й гол в ворота Днепра-1
На 81-й минуте у хозяев поля отличился Конрад Валлем
10 августа 2023, 21:43 | Обновлено 10 августа 2023, 21:53
1347
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10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
На 81-й минуте «Днепр-1» пропустил третий гол, у хозяев поля отличился Конрад Валлем.
ГОЛ! 3:0. Конрад Валлем, 81 мин.
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