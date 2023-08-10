ВИДЕО. Это фиаско. Славия вдесятером забила 3-й гол в ворота Днепра-1

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

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Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

На 81-й минуте «Днепр-1» пропустил третий гол, у хозяев поля отличился Конрад Валлем.

ГОЛ! 3:0. Конрад Валлем, 81 мин.