Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Сидорчук побил рекорд Олега Блохина
Лига конференций
10 августа 2023, 21:35 | Обновлено 10 августа 2023, 21:42
2288
6

Сергей Сидорчук побил рекорд Олега Блохина

32-летний капитан «Динамо» провел 80-й матч в еврокубках

10 августа 2023, 21:35 | Обновлено 10 августа 2023, 21:42
2288
6
Сергей Сидорчук побил рекорд Олега Блохина
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Матч против «Ариса» стал 80-м в еврокубковой карьере 32-летнего капитана «Динамо» Сергея Сидорчука. Тем самым он, обойдя Олега Блохина, вышел на 5-е место в списке топ-гвардейцев киевлян.

43 встречи Сергей отыграл в Лиге Европы, 36 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге конференций. 29 раз выпускал Сидорчука на поле Мирча Луческу, 22 – Сергей Ребров, 20 – Александр Хацкевич, 5 – Алексей Михайличенко и 4 – Олег Блохин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

Игрок

Годы

Всего

ЛЧ

КК

ЛЕ

ЛК

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

143

109

-

34

-

-

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2017

98

56

-

42

-

-

3.

Денис ГАРМАШ

2010-2022

88

44

-

44

-

-

4.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2009-2023

81

36

-

44

1

-

5.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2023

80

36

-

43

1

-

6.

Олег БЛОХИН

1972-1987

79

43

18

15

-

3

7.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2014-2023

77

37

-

39

1

-

8.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2007

73

71

-

2

-

-

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

73

69

-

4

-

-

10.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

72

68

-

4

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.

По теме:
В ожидании Динамо. Бешикташ уверенно разобрался с Нефтчи
Арис – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арис – Динамо. Шапаренко и Ярмоленко выйдут в основе
цифры и факты Сергей Сидорчук Динамо Киев Арис - Динамо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал может подписать де Хеа взамен Куртуа
Футбол | 10 августа 2023, 15:48 12
Реал может подписать де Хеа взамен Куртуа
Реал может подписать де Хеа взамен Куртуа

Мадридцы задумались о подписании голкипера

ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
Футбол | 10 августа 2023, 06:15 9
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона
ВИДЕО. Растерзанная Поворознюком учительница. Новое расследование Гордона

Раскрыты новые страшные факты о президенте «Ингульца»

Витя, пора домой
Футбол | 09.08.2023, 22:20
Витя, пора домой
Витя, пора домой
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Футбол | 10.08.2023, 21:01
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
ВИДЕО. 6 голов в 3 матчах! Безус снова забил за Омонию в Лиге конференций
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Футбол | 10.08.2023, 11:05
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Смешно читать такой бред! Блохин дважды выигрывал европейские кубки и кубок кубков, а что выиграл Сидорчук!? :-
Ответить
+2
Max77
Скоро и Сидорчука начнут наши журналюги называть «легенда». Полная деградация… 
Ответить
+1
Ossa8860
Во эпоху О.В.Блохина было намного меньше международных матчей, и намного жёстче регламент: проиграл - до свидания, никаких переходных, утешительных или призовых турниров.
Ответить
+1
Роман Порывай
Як міг Сидорчук побити рекорд, якщо до цього Блохін був лише 5-м у списку? Рекорд - це те що найкраще чи найбільше і він досі належить Шовковському.
Ответить
0
MrStepanovM .
Лучше меньше да лучше
Ответить
0
ALKOSruLKA
я вважаю це дуже великим горем для ДК, А НЕ РАДІСТЮ... Такого роду ветерани грають чкрез відсутність чогось кращого.... Не в образу Денису, але...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
09.08.2023, 20:35 30
Футбол
Стало известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Ариса
Стало известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Ариса
09.08.2023, 13:10 1
Футбол
Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой
Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой
10.08.2023, 12:20 3
Футбол
СТИВЕНСОН – Ломаченко: «Ты такой же трус, как и все»
СТИВЕНСОН – Ломаченко: «Ты такой же трус, как и все»
09.08.2023, 03:33 12
Бокс
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
КМ. Фиаско Карлсена, ничья Иванчука, поражение Пономарева, дерби Музычук
10.08.2023, 06:57
Другие виды
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
09.08.2023, 00:47 35
Теннис
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
08.08.2023, 19:24 42
Теннис
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
09.08.2023, 22:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем