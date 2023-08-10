Сергей Сидорчук побил рекорд Олега Блохина
32-летний капитан «Динамо» провел 80-й матч в еврокубках
Матч против «Ариса» стал 80-м в еврокубковой карьере 32-летнего капитана «Динамо» Сергея Сидорчука. Тем самым он, обойдя Олега Блохина, вышел на 5-е место в списке топ-гвардейцев киевлян.
43 встречи Сергей отыграл в Лиге Европы, 36 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге конференций. 29 раз выпускал Сидорчука на поле Мирча Луческу, 22 – Сергей Ребров, 20 – Александр Хацкевич, 5 – Алексей Михайличенко и 4 – Олег Блохин.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках
|
|
Игрок
|
Годы
|
Всего
|
ЛЧ
|
КК
|
ЛЕ
|
ЛК
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
143
|
109
|
-
|
34
|
-
|
-
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2017
|
98
|
56
|
-
|
42
|
-
|
-
|
3.
|
Денис ГАРМАШ
|
2010-2022
|
88
|
44
|
-
|
44
|
-
|
-
|
4.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2009-2023
|
81
|
36
|
-
|
44
|
1
|
-
|
5.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2023
|
80
|
36
|
-
|
43
|
1
|
-
|
6.
|
Олег БЛОХИН
|
1972-1987
|
79
|
43
|
18
|
15
|
-
|
3
|
7.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2014-2023
|
77
|
37
|
-
|
39
|
1
|
-
|
8.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2007
|
73
|
71
|
-
|
2
|
-
|
-
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
73
|
69
|
-
|
4
|
-
|
-
|
10.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
72
|
68
|
-
|
4
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.
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