Сергей Сидорчук побил рекорд Олега Блохина

Матч против «Ариса» стал 80-м в еврокубковой карьере 32-летнего капитана «Динамо» Сергея Сидорчука. Тем самым он, обойдя Олега Блохина, вышел на 5-е место в списке топ-гвардейцев киевлян.

43 встречи Сергей отыграл в Лиге Европы, 36 – в Лиге чемпионов и 1 – в Лиге конференций. 29 раз выпускал Сидорчука на поле Мирча Луческу, 22 – Сергей Ребров, 20 – Александр Хацкевич, 5 – Алексей Михайличенко и 4 – Олег Блохин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в еврокубках

Игрок Годы Всего ЛЧ КК ЛЕ ЛК СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2016 143 109 - 34 - - 2. Олег ГУСЕВ 2003-2017 98 56 - 42 - - 3. Денис ГАРМАШ 2010-2022 88 44 - 44 - - 4. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2009-2023 81 36 - 44 1 - 5. Сергей СИДОРЧУК 2013-2023 80 36 - 43 1 - 6. Олег БЛОХИН 1972-1987 79 43 18 15 - 3 7. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2014-2023 77 37 - 39 1 - 8. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2007 73 71 - 2 - - Максим ШАЦКИХ 1999-2008 73 69 - 4 - - 10. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 72 68 - 4 - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.