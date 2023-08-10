Анатолий ТРУБИН: «В Шахтере меня научили всему, что я умею»
Голкипер попрощался с донецким клубом
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который сегодня перешел в «Бенфику», попрощадся с донецким «Шахтером»:
«16 лет жизни я посвятил «Шахтеру». Здесь я рос как футболист и личность.
Большая ценность для меня иметь возможность не только быть в структуре такого большого клуба, но и приобщиться к его победам.
Большая благодарность каждому тренеру со времен академии «Шахтера» и по сей день. Вы научили меня всему, что я умею и знаю.
Большая честь делить раздевалку с выдающимися игроками клуба. Вы всегда были для меня примером.
Большая гордость иметь поддержку лучших и верных болельщиков «Шахтера». Вы всегда останетесь в моем сердце.
Но сейчас пора идти дальше. Я не прощаюсь, а говорю «До свидания».
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