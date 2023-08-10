Лига Европы10 августа 2023, 20:45 | Обновлено 10 августа 2023, 20:52
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ВИДЕО. Шранц оформил дубль. Второй мяч побывал в воротах Днепра-1
На 37-й минуте «Днепр-1» пропустил во второй раз от «Славии» в матче ЛЕ
10 августа 2023, 20:45 | Обновлено 10 августа 2023, 20:52
753
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10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).
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Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
На 37-й минуте «Днепр-1» пропустил второй гол. Иван Шранц оформил дубль после подачи с углового.
ГОЛ! 2:0. Иван Шранц, 37 мин.
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