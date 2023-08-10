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  4. ВИДЕО. Шранц оформил дубль. Второй мяч побывал в воротах Днепра-1
Лига Европы
10 августа 2023, 20:45 | Обновлено 10 августа 2023, 20:52
753
0

ВИДЕО. Шранц оформил дубль. Второй мяч побывал в воротах Днепра-1

На 37-й минуте «Днепр-1» пропустил во второй раз от «Славии» в матче ЛЕ

10 августа 2023, 20:45 | Обновлено 10 августа 2023, 20:52
753
0
ВИДЕО. Шранц оформил дубль. Второй мяч побывал в воротах Днепра-1
FH

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

На 37-й минуте «Днепр-1» пропустил второй гол. Иван Шранц оформил дубль после подачи с углового.

ГОЛ! 2:0. Иван Шранц, 37 мин.

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 видео голов и обзор Иван Шранц Славия - Днепр-1
Источник Sport.ua
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