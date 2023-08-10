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  4. Костюк / Чжан Шуай – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 августа 2023, 19:53 |
801
0

Костюк / Чжан Шуай – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Монреале

10 августа 2023, 19:53 |
801
0
Костюк / Чжан Шуай – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 августа украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

Во втором раунде парного разряда украинка с Чжан Шуай из Китая сразится против тандема Сторм Хантер / Элиза Мертенс (Австралия / Бельгия). Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Бернарда Пера.

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WTA Монреаль смотреть онлайн Марта Костюк Чжан Шуай Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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