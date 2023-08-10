Костюк / Чжан Шуай – Хантер / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

Во втором раунде парного разряда украинка с Чжан Шуай из Китая сразится против тандема Сторм Хантер / Элиза Мертенс (Австралия / Бельгия). Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Бернарда Пера.

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