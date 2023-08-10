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WTA
10 августа 2023, 19:27 | Обновлено 10 августа 2023, 19:45
754
0

Киченок / Остапенко – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Монреале

10 августа 2023, 19:27 | Обновлено 10 августа 2023, 19:45
754
0
Киченок / Остапенко – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

10 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

Во втором раунде парного разряда украинка сразится против тандема Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США). Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Марта Костюк / Чжан Шуай – Сторм Хантер / Элиза Мертенс.

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Людмила Киченок WTA Монреаль смотреть онлайн Алена Остапенко Магда Линетт Бернарда Пера
Источник Sport.ua
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