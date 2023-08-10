Киченок / Остапенко – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

Во втором раунде парного разряда украинка сразится против тандема Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США). Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Марта Костюк / Чжан Шуай – Сторм Хантер / Элиза Мертенс.

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