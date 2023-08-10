Киченок / Остапенко – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Монреале
10 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
Во втором раунде парного разряда украинка сразится против тандема Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США). Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы встречи Марта Костюк / Чжан Шуай – Сторм Хантер / Элиза Мертенс.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Красников больше не является активным участником трансферных дел днепрян
Бельгиец получил серьезную травму