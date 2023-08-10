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  4. Ястремская / Райна – Бейнс / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 августа 2023, 17:07 |
775
0

Ястремская / Райна – Бейнс / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на турнире в Польше

10 августа 2023, 17:07 |
775
0
Ястремская / Райна – Бейнс / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В матче 1/2 финала парного разряда украинка в дуэте с Анкитой Райной из Индии встретится против тандема Найкта Бейнс / Майя Ламсден. Ориентировочное время начала поединка – 17:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором полуфинале сыграют дуэты Катаржина Кава / Эликсан Лешемья и Анастасия Детюк / Анна Шишкова.

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Анкита Райна Найкта Бейнс Майя Ламсден Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Козерки
Источник Sport.ua
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