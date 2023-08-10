Ястремская / Райна – Бейнс / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В матче 1/2 финала парного разряда украинка в дуэте с Анкитой Райной из Индии встретится против тандема Найкта Бейнс / Майя Ламсден. Ориентировочное время начала поединка – 17:10 по Киеву.

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Во втором полуфинале сыграют дуэты Катаржина Кава / Эликсан Лешемья и Анастасия Детюк / Анна Шишкова.

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