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Украина. Первая лига
10 августа 2023, 14:29 | Обновлено 10 августа 2023, 14:30
316
0

Карпаты по-прежнему не могут рассчитывать на экс-капитана Металлиста

В пятницу львовян ждет галицкое дерби в Ивано-Франковске

10 августа 2023, 14:29 | Обновлено 10 августа 2023, 14:30
316
0
Карпаты по-прежнему не могут рассчитывать на экс-капитана Металлиста
ФК Металлист Харьков. Егор Демченко

Как стало известно Sport.ua, в поединке 3-го тура чемпионата Первой лиги с «Прикарпатьем» команде Мирона Маркевича не поможет центральный полузащитник Егор Демченко.

Из-за воспаления мышцы футболист пропустил все три официальных матча «Карпат» в этом сезоне. Не сыграет 17-й номер львовян и завтра.

26-летний Демченко перешел в «Карпаты» из «Металлиста» в июле этого года. В минувшем сезоне УПЛ уроженец Запорожской области провел 22 матча, забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. В 9 играх хавбек выводил харьковчан на поле с капитанской повязкой.

«Карпаты», которые в нынешнем сезоне считаются одним из главных фаворитов Первой лиги, начали выступления в чемпионате с двух домашних побед над «Хустом» (1:0) и «Буковиной» (2:1). В Кубке Украины бело-зеленые сошли с дистанции уже на старте, проиграв на прошлой неделе вторым составом как раз «Прикарпатью» на его поле (1:2).

Матч 3-го тура Первой лиги «Прикарпатье» — «Карпаты» состоится 11 августа в Ивано-Франковске на городском центральном стадионе «Рух». Начало — в 16:00.

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Егор Демченко травма Карпаты Львов Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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