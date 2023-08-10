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10 августа 2023, 13:53 | Обновлено 10 августа 2023, 13:58
2271
0

38-летний экс-игрок Динамо анонсировал завершение карьеры

О покое думает Милош Нинкович

10 августа 2023, 13:53 | Обновлено 10 августа 2023, 13:58
2271
0
38-летний экс-игрок Динамо анонсировал завершение карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Милош Нинкович признался, что вскоре поставит точку в своей профессиональной карьере.

38-летний уроженец Белграда в своем инстаграме разместил сообщение о том, что нынешний сезон в Австралии, где он выступает последние 8 лет, станет для него заключительным в карьере. Сейчас Нинкович защищает цвета клуба «Вестерн Сидней».

«Я очень счастлив, потому что клуб [«Вестерн Сидней»] дал мне возможность играть и быть с командой еще один сезон. Скорее всего, это мой последний сезон, и я хочу закончить его на хорошей ноте», – сообщил Нинкович

Милош Нинкович играл за киевское «Динамо» с 2004 по 2013 год. За «сине-белых» он провел в общей сложности 160 матчей, забил 15 голов, сделал 16 ассистов. С «Динамо» Нинкович завоевал два чемпионства страны и два Кубка Украины, а также побеждал в Суперкубке Украины.

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Милош Нинкович Вестерн Сидней Динамо Киев
Источник Instagram
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