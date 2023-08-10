ITF10 августа 2023, 15:13 |
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Александра Олейникова – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире ITF W100 в Маспаломасе
10 августа 2023, 15:13 |
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10 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).
Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Сары Эррани из Италии (№118 WTA). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Тамары Зиданшек (№129 WTA) или Даниэлы Сегель (№834 WTA).
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