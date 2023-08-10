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  4. Александра Олейникова – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
10 августа 2023, 15:13 |
901
0

Александра Олейникова – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире ITF W100 в Маспаломасе

10 августа 2023, 15:13 |
901
0
Александра Олейникова – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

10 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Сары Эррани из Италии (№118 WTA). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тамары Зиданшек (№129 WTA) или Даниэлы Сегель (№834 WTA).

📺 Видеотрансляция

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смотреть онлайн Александра Олейникова ITF Маспаломас Сара Эррани
Источник Sport.ua
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