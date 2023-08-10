Александра Олейникова – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Сары Эррани из Италии (№118 WTA). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тамары Зиданшек (№129 WTA) или Даниэлы Сегель (№834 WTA).

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