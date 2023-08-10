Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Польше
10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.
В матче 1/4 финала украинка встретится против третьей сеяной Терезы Мартинцовой из Чехии (№104 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли трижды, украинка еще не выигрывала.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Нома Ноха Акуге (№152 WTA) или Зейнеп Сонмез (№193 WTA).
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