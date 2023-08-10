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  4. Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 августа 2023, 13:10 | Обновлено 10 августа 2023, 15:22
2728
3

Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Польше

10 августа 2023, 13:10 | Обновлено 10 августа 2023, 15:22
2728
3
Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В матче 1/4 финала украинка встретится против третьей сеяной Терезы Мартинцовой из Чехии (№104 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка еще не выигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Нома Ноха Акуге (№152 WTA) или Зейнеп Сонмез (№193 WTA).

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Тереза Мартинцова Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Козерки
Источник Sport.ua
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sirjoga
Вела з брейком і програла сет... Впізнаю стару добру Даяну, а то думав вже, що підмінили
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+4
Василь Гаранджа
Молодчинка. 3-й сет взяла спокійно - 6:0.
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+3
sirjoga
О, а уже два брейка і сет наш. 
Ответить
+3
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