Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В матче 1/4 финала украинка встретится против третьей сеяной Терезы Мартинцовой из Чехии (№104 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка еще не выигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Нома Ноха Акуге (№152 WTA) или Зейнеп Сонмез (№193 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА