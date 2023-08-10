Источник: Александрия пополнила состав защитником-«пилигримом» из Эквадора

Игроком «Александрии» стал защитник Хосе Эрнандес.

26-летний Эрнандес до этого все время играл в родном Эквадоре. В общей сложности он защищал цвета 8-ми клубов.

Его последним клубом был «Эмелек», но с января этого года Эрнандес на правах аренды выступал за «Гуаласео» (14 матчей без результативных действий).

«Александрия» в таблице УПЛ-2023/2024 после двух туров занимает 3-е место, имея 6 очков из шести возможных.