Украина. Премьер лига10 августа 2023, 11:36 | Обновлено 10 августа 2023, 11:48
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Источник: Александрия пополнила состав защитником-«пилигримом» из Эквадора
За команду Руслана Ротаня будет играть 26-летний левый латераль
10 августа 2023, 11:36 | Обновлено 10 августа 2023, 11:48
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Игроком «Александрии» стал защитник Хосе Эрнандес.
26-летний Эрнандес до этого все время играл в родном Эквадоре. В общей сложности он защищал цвета 8-ми клубов.
Его последним клубом был «Эмелек», но с января этого года Эрнандес на правах аренды выступал за «Гуаласео» (14 матчей без результативных действий).
«Александрия» в таблице УПЛ-2023/2024 после двух туров занимает 3-е место, имея 6 очков из шести возможных.
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