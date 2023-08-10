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Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 11:36 | Обновлено 10 августа 2023, 11:48
121
0

Источник: Александрия пополнила состав защитником-«пилигримом» из Эквадора

За команду Руслана Ротаня будет играть 26-летний левый латераль

10 августа 2023, 11:36 | Обновлено 10 августа 2023, 11:48
121
0
Источник: Александрия пополнила состав защитником-«пилигримом» из Эквадора
emelec.com.ec. Хосе Эрнандес

Игроком «Александрии» стал защитник Хосе Эрнандес.

26-летний Эрнандес до этого все время играл в родном Эквадоре. В общей сложности он защищал цвета 8-ми клубов.

Его последним клубом был «Эмелек», но с января этого года Эрнандес на правах аренды выступал за «Гуаласео» (14 матчей без результативных действий).

«Александрия» в таблице УПЛ-2023/2024 после двух туров занимает 3-е место, имея 6 очков из шести возможных.

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Александрия трансферы УПЛ трансферы Хосе Эрнандес
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