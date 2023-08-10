ФОТО. Реал Мадрид презентовал третий комплект формы на сезон-2023/2024

Мадридский «Реал» представил третий по счету комплект игровой формы на сезон 2023/2024 гг.. Он выполнены в черном цвете с выделенными желтыми деталями.

Отмечается, что дизайн очередного комплекта формы мадридцев элегантный, но спортивный, что делает его универсальным и сдержанным предметом одежды.

Данная форма сочетает в себе стиль и инновации в равных частях. «Легкая, функциональная и с технологией HEAT.RDY она якобы гарантирует свободу движений спортсменам, а также соответствует последним тенденциям городской моды», – говорится среди прочего в релизе мадридского «Реала».