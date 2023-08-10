Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реал Мадрид презентовал третий комплект формы на сезон-2023/2024
Испания
10 августа 2023, 11:15 | Обновлено 10 августа 2023, 11:17
312
0

ФОТО. Реал Мадрид презентовал третий комплект формы на сезон-2023/2024

Экипировка выполнена в черном цвете

10 августа 2023, 11:15 | Обновлено 10 августа 2023, 11:17
312
0
ФОТО. Реал Мадрид презентовал третий комплект формы на сезон-2023/2024
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» представил третий по счету комплект игровой формы на сезон 2023/2024 гг.. Он выполнены в черном цвете с выделенными желтыми деталями.

Отмечается, что дизайн очередного комплекта формы мадридцев элегантный, но спортивный, что делает его универсальным и сдержанным предметом одежды.

Данная форма сочетает в себе стиль и инновации в равных частях. «Легкая, функциональная и с технологией HEAT.RDY она якобы гарантирует свободу движений спортсменам, а также соответствует последним тенденциям городской моды», – говорится среди прочего в релизе мадридского «Реала».

По теме:
ФОТО. Динамовцы провели предматчевую тренировку в Салоникоах
ФОТО. Леднева, Филиппова прогнали по коридору. Тренировка Днепра-1 в Праге
ФОТО. Динамо после 23-часовой дороги в Салоники провело тренировку
Реал Мадрид фото
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Ариса: Динамо – опытная команда, у которой качественные футболисты
Футбол | 10 августа 2023, 10:01 2
Тренер Ариса: Динамо – опытная команда, у которой качественные футболисты
Тренер Ариса: Динамо – опытная команда, у которой качественные футболисты

Апостолос Терзис поделился мыслями перед матчем против «Динамо» в квалификации ЛК

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
Футбол | 09 августа 2023, 18:20 20
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало Леднева в Днепр-1

Хавбек подписал с «Днепром-1» полноценный контракт

Источник: бразильский полузащитник вернется в Днепр-1 из аренды в Греции
Футбол | 10.08.2023, 11:26
Источник: бразильский полузащитник вернется в Днепр-1 из аренды в Греции
Источник: бразильский полузащитник вернется в Днепр-1 из аренды в Греции
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
Футбол | 09.08.2023, 17:15
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
Витя, пора домой
Футбол | 09.08.2023, 22:20
Витя, пора домой
Витя, пора домой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
09.08.2023, 20:35 28
Футбол
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
08.08.2023, 21:05 8
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
08.08.2023, 13:09 28
Футбол
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
08.08.2023, 19:24 42
Теннис
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 72
Теннис
Комиссия по азартным играм аннулировала 3 лицензии. Что с Parimatch?
Комиссия по азартным играм аннулировала 3 лицензии. Что с Parimatch?
09.08.2023, 08:59 1
Мир азарта
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
08.08.2023, 16:21 1
Футбол
Замена Бензема? Как Мбаппе впишется в состав Реала
Замена Бензема? Как Мбаппе впишется в состав Реала
08.08.2023, 08:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем