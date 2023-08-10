Другие новости10 августа 2023, 08:08 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа
Важные события во всех видах спорта
10 августа 2023, 08:08 |
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В четверг, 10 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Жальгирис – Хеккен
20:00 Славия Прага – Днепр-1
21:15 Арис – Динамо
22:00 Олимпиакос – Генк
ТЕННИС
13:00 Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова
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