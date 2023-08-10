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10 августа 2023, 08:08 |
52
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа

Важные события во всех видах спорта

10 августа 2023, 08:08 |
52
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа
ФК Днепр-1

В четверг, 10 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Жальгирис – Хеккен

Favbet 3.35 – 3.46 – 2.13

20:00 Славия Прага – Днепр-1

Favbet 1.39 – 4.90 – 7.50

21:15 Арис – Динамо

Favbet 3.10 – 3.30 – 2.32

22:00 Олимпиакос – Генк

Favbet 2.26 – 3.34 – 3.18

ТЕННИС

13:00 Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова

Favbet 1.67 – 2.16

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Источник Sport.ua
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